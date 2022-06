Obsidian Entertainment: Phil Spencers Ruf war wichtiger Faktor bei Übernahme sagt Studioboss

Seit November 2018 gehört Obsidian Entertainment zu Microsoft und damit zu einem der 23 Xbox Game Studios, die Spiele für die Xbox-Plattform entwickeln.

Dass es damals überhaupt zu einer Übernahme kam, hat man dem guten Ruf von Xbox Chef Phil Spencer zu verdanken.

Wie Studioboss Feargus Urquhart im Gespräch mit IGN erzählte, habe man damals Microsoft das Rollenspiel Avowed vorgestellt, was angeblich in einem Übernahmeangebot resultiert sei.

Urquhart kannte Spencer damals allerdings kaum. Jedoch sei seine Begeisterung für Spiele und Ehrlichkeit hilfreich bei der Entscheidung zur Übernahme gewesen.

„Ich kannte Phil Spencer zu diesem Zeitpunkt nicht gut, ich habe wahrscheinlich nur ein- oder zweimal mit ihm gesprochen […] Aber das Interessante an Phil ist, dass er diese – ich weiß nicht – Persönlichkeit ist. Ich will nicht sagen „Persönlichkeit“, weil er Phil Spencer ist und weil er alle Microsoft-Spiele leitet. Aber so wie ich ihn jetzt kenne, und auch mit dem, was ich damals über ihn wusste, hatte er den Ruf, jemand zu sein, der authentisch ist, der nicht schwindelt und der Spiele liebt. Und das war das Vertrauen in ihn.“