Obsidian Entertainment: Pentiment-Schöpfer macht sich vermutlich an sein neuestes Werk

Autor:, in / Obsidian Entertainment

Josh Sawyer, der Schöpfer von Pentiment, hat die letzten Notizen gelöscht und setzt sich allem Anschein nach an sein neuestes Werk.

Pentiment ist zwar nur ein kleines Spiel, aber wohl eine der größten Überraschungen im Jahr 2022 gewesen. Jetzt hat der Schöpfer des Spiels via Twitter bekannt gegeben, dass er die letzten Notizen von Pentiment von seinem Whiteboard weggewischt hat, um so vermutlich die Arbeiten an seinem neuesten Projekt zu starten.

Ob und welches Projekt Josh Sawyer bei Obsidian Entertainment in Angriff nimmt, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.