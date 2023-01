Xbox Game Pass: Exoprimal landet möglicherweise im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Allem Anschein nach erscheint Exoprimal im Xbox Game Pass. Die offizielle Xbox-Website listete das Spiel für Xbox und Cloud Gaming (via Klobrille), ohne dabei offiziell für Xbox Game Pass angekündigt worden zu sein.

Demnach ist es offensichtlich, dass das Spiel dank Xbox Game Pass auch via Cloud-Gaming spielbar sein wird. Die Website wurde aber mittlerweile überarbeitet und der Cloud-Gaming-Eintrag ist nun nicht mehr zu sehen. War es doch nur ein Fehler vom Microsoft Store Team oder will man hier eine mögliche Ankündigung noch nicht verraten?

Die Story von Ace, dem Hauptcharakter von Exoprimal, beginnt im Jahr 2043, nachdem Dinosaurierausbrüche die Welt getroffen haben. Das Transportflugzeug der Exofighter-Einheit „Hammerheads“, der Ace angehört, crasht auf der Insel Bikitoa.

Dort wird das Team gezwungen, in einem Kriegsspiel der KI „Leviathan“ gegen Horden von Dinosauriern und andere Einheiten von Exofightern anzutreten. Doch nicht alle auf der Insel sind unbedingt Feinde. So erhalten die Hammerheads Hilfe von einem Piloten namens Magnum. Dieser teilt mit ihnen sein Wissen über diese tödliche Situation, in der sie sich befinden und kann ihnen eventuell sogar helfen zu überleben und zu entkommen.

Exoprimal erscheint 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und Steam.