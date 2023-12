Obsidian Entertainment: Elder Scrolls Spin-offs von Bethesda abgelehnt

Autor:, in / Obsidian Entertainment

Bethesda lehnte vor langer Zeit, die Idee von Obsidian Entertainment ab, Spin-offs für The Elder Scrolls zwischen den Hauptteilen zu veröffentlichen.

Obsidian Entertainment schlug vor langer Zeit vor, zwischen den Hauptteilen von The Elder Scrolls-Spielen, Spin-offs der Reihe zu veröffentlichen. Bethesda lehnte die Idee allerdings ab.

Mitgründer Chris Avellone hatte Obsidian 2015 verlassen und gab auf X Einblicke in die Vergangenheit. Demnach hatte Obsidian vorgeschlagen, kleine Spin-offs, ähnlich wie Fallout: New Vegas, für The Elder Scrolls zu entwickeln.

Er schrieb: „Einer der Elder-Scrolls-Vorschläge (den ich unterbreitet habe) sollte die gleiche Funktion erfüllen wie Fallout: New Vegas zwischen Fallout 3 und Fallout 4, um in den Jahren vor der nächsten Bethesda-Veröffentlichung weitere Abenteuer in der Umgebung zu bieten.“

Dabei hätte Vallone daran gedacht, ähnlich wie bei Call of Duty, einen abwechselnden Veröffentlichungsrhythmus zwischen den Hauptteilen von Bethesda und kleineren Spielen von Obsidian aufzubauen.

So beschrieb er: „Ich dachte, es könnte nicht schaden, ein ähnliches System wie das von Treyarch/Activision mit Call of Duty zu versuchen (aber hoffentlich weniger überstürzt). Bethesda könnte einen Kerntitel veröffentlichen, dann würden wir einen Elder Scrolls-Titel (in derselben Welt oder einer anderen Zeitlinie/Epoche) vor dem nächsten großen Bethesda-Vorstoß herausbringen.“ Die Idee stieß nicht auf offene Ohren, Avellone darüber: „Es überrascht nicht, dass es nicht viel Anklang fand – ich hatte nie den Eindruck, dass Beths. mit der Rezeption von FNV zufrieden war (im Guten wie im Schlechten).“

Während ein The Elder Scrolls-Ableger aus der Feder Obsidians eine Idee der Vergangenheit ist, stellen sich Fans seit der Übernahme von Bethesda durch Microsoft die Frage, ob Möglichkeiten in Richtung Fallout bestehen.

Obsidian zumindest zeigte deutliches Interesse daran, weitere Spiele im Fallout-Universum zu entwickeln.

Was ist eure Meinung, hättet ihr gerne ein The Elder Scrolls Spin-off?