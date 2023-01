Obsidian Entertainment: Zog Entwicklung eines Avatar 2-Spiels in Betracht

Aktuell kann sich Obsidian Entertainment nicht über zu wenig Arbeit beklagen. Das Studio arbeitet derzeit an Avowed, Grounded und Outer Worlds 2 und ist gut ausgelastet.

Vielleicht hätte es eines dieser Spiele aber gar nicht gegeben, wenn man ein Avatar-Spiel entwickelt hätte.

Feargus Urquhart, CEO von Obsidian erzählte in einem Interview, dass man vor sechs oder acht Jahren mit James Cameron über die Entwicklung eines Spiels zu Avatar 2 gesprochen habe.

Urquhart sagte dazu: „Zum Beispiel kam gerade Avatar 2 heraus, an dem James Cameron zehn oder fünfzehn Jahre gearbeitet hat. Damals sprachen wir mit ihnen über die Entwicklung eines Spiels zu Avatar 2… Ich weiß nicht einmal, wie lange das her ist. Acht, sechs Jahre, so in etwa.“

„Bei Cameron gibt es diese Meisterwerke, und für mich besteht ein großer Teil der Spieleentwicklung darin, die Leute in diese Welten zu versetzen und ihnen eine tolle Zeit zu bereiten. Ich muss ja nicht jedes Spiel, das ich mache, wie Avatar 2 machen, oder? Sie müssen natürlich den Wunsch haben, etwas Tolles zu entwerfen. Es ist nicht so, dass man mit der Einstellung anfängt: ‚Ach, bring doch einfach was raus‘, das ist es überhaupt nicht. Aber es ist auch die Idee, dass ich meine Karriere immer als eine von vielen Spielen gesehen habe. Nicht als ein einziges Spiel.“