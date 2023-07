Gamescom 2023: Indie Arena Booth gibt Line-up 2023 bekannt

Autor:, in / Gamescom 2023

Die Indie Arena Booth auf der gamescom ist beliebter als je zuvor und kehrt vom 23. bis zum 27. August 2023 nach Köln zurück.

Indie-Entwicklerinnen und -Entwickler aus 33 Ländern zeigen auf dem komplett neu designten Indie-Stand die ganze Bandbreite ihrer Kreativität – von handgezeichneten Adventures, über Unterwelt-Trips bis hin zu gemütlichen Life-Sims.

Mehr Studios als je zuvor – über 300 – haben sich um einen Platz im kuratierten Line-up der Indie Arena Booth beworben, etwa 160 von ihnen sind dieses Jahr mit dabei.

Auf fast 1.600 Quadratmetern stellen Indie-Entwickler und -Publisher aus aller Welt in Halle 10.2 die Früchte ihrer Arbeit vor: Mit dabei sind Deck13, Raw Fury, Playstack, Phoenixx Inc., Fireshine Games und viele mehr.

Auch Nintendo zeigt in einem eigenen Bereich acht der vielversprechendsten Titel für die Nintendo Switch. Zudem geben sich die Vertretungen einzelner Staaten und Bundesländer wie Swiss Games, Games Bavaria, Delegationen aus Katalonien oder Nordirland und viele mehr die Ehre.

Kein Genre-Mix ist dabei zu wild und kein Setting zu außergewöhnlich: Wie wäre es mit einem taktischen ISO-RPG über Liebe und Loyalität wie Arcadian Atlas? Oder lieber die cozy Life-Sim Tiny Bookshop, in der Spielende ihren eigenen Second Hand-Buchladen führen?

Oder vielleicht doch lieber ein Action-Plattformer über einen Mann im Häschenkostüm – Super Bunny Man? Mit dabei sind zudem einige der vielversprechendsten Spiele deutscher Studios: Mimimi Games zeigt das Piraten-Stealth-Taktikspiel Shadow Gambit: The Cursed Crew und der Schöpfer der ursprünglichen Siedler-Spiele präsentiert sein neues Aufbauspiel Pioneers of Pagonia. Und einen “Ab 18-Bereich” gibt es diesmal auch.

Auch dieses Jahr ist die IAB nicht nur als rein physischer Stand auf der gamescom: In Zusammenarbeit mit Steam gibt es wieder ein riesiges Demo-Event, bei dem Spielende bequem von zu Hause aus die Games ausprobieren können, die sie am meisten interessieren. Und auch der kuratierte Livestream, in dem einige der coolsten Titel vorgestellt werden, Entwickler zu Wort kommen und die Gewinner der IAB Awards gekürt werden, ist wieder für alle zugänglich.

Eine Liste aller Aussteller gibt es hier.