Gamescom 2023: Xbox erhält Green Studio of the Year-Auszeichnung

Auf der Gamescom wurde Xbox für seine Bemühungen zum Thema Nachhaltigkeit mit dem Green Studio of the Year Award ausgezeichnet.

Team Xbox ist stetig bemüht, dem Thema Nachhaltigkeit auch im Bereich Gaming die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken. Dazu wurden bisher unter anderem neue Stromsparoptionen für Xbox-Konsolen sowie der nachhaltige Special Edition Remix Controller, der größtenteils aus recyceltem Material besteht, veröffentlicht.

Phil Spencer nahm mit großer Freude den Gamescom Green Studio of the Year Award von Playing for the Planet entgegen.

Playing for the Planet schrieb diesen Sieg den Bemühungen von Xbox zu, Maßnahmen über die Grenzen des eigenen Unternehmens hinaus voranzutreiben und eng mit Spielentwicklern und Spielern zusammenzuarbeiten, um die Energieemissionen der gesamten Branche zu senken.

Microsoft gibt bekannt: „Anfang dieses Jahres haben wir bekannt gegeben, dass Xbox die erste Konsole ist, die spezielle Tools zur Messung von Energie- und Kohlenstoffemissionen veröffentlicht, die für (und mit) Spielentwicklern entwickelt wurden: das Xbox Sustainability Toolkit. Wir waren auch die erste Konsole, die Carbon Aware Spiele-Downloads und Software-Updates anbietet.“ „Spielentwickler wollen etwas bewirken, und das Xbox Sustainability Toolkit bietet Daten, Fallstudien und umsetzbare Schritte, die es jedem Entwickler ermöglichen, mit geringem Entwicklungsaufwand erhebliche Energieeinsparungen zu erzielen. Darüber hinaus helfen unsere Konsolen-Updates den Spielern, das zu tun, was sie am liebsten tun: spielen, und zwar zu geringeren Kosten für die Umwelt und ihre Energierechnungen.“

Dank seiner Bemühungen konnte sich Xbox auf der diesjährigen Gamescom gegen die ebenfalls nominierten Frontier Developments und Ubisoft durchsetzen und sich den Award für das Green Studio of the Year sichern.