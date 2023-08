Gamescom 2023: Größer, vielfältiger und internationaler

Die gamescom 2023 unterstreicht ihre international nochmals gestiegene Bedeutung mit eindrucksvollen Zahlen: 320.000 Besuchende aus über 100 Ländern strömten von Mittwoch bis Sonntag in die gamescom-Hallen – Freitag, Samstag und Sonntag waren dabei ausverkauft.

Die Zahl der Fachbesuchenden stieg im Vergleich zum Vorjahr um rund 25 Prozent auf über 31.000, 50 Prozent reisten aus dem Ausland nach Köln an, mehr als zwei Drittel der Personen nutzten die digitale Matchmaking-Plattform gamescom biz.

Hinzu kommen Millionen von Menschen weltweit, die das Showprogramm der gamescom verfolgten: Allein bis Samstagabend wurden über 180 Millionen Zugriffe (Views) gezählt, über 20 Millionen davon entfielen auf die große Eröffnungsshow gamescom: Opening Night Live – ein neuer Rekord bei der internationalen Reichweite. Das Community-Abenteuer gamescom EPIX begeisterte mehr Menschen als jemals zuvor: Stand Samstagabend konnten insgesamt fast 2 Millionen Views verzeichnet werden.

Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse: „Was sich schon vorab in mehreren Rekorden bei Ausstellendenzahl, Fläche und Internationalität gezeigt hat, hat sich jetzt zum Ende des Events eindrucksvoll bestätigt: Die gamescom ist und bleibt das weltweit größte Games-Event. Aber nicht nur die Zahlen sprechen für uns: Rückkehrer Nintendo überzeugte die Community nicht nur wieder mit einem eigenen Stand vor Ort, sondern auch die Jury des gamescom award und sicherte sich direkt mehrere Trophäen. Microsoft zeigte den größten Xbox-Stand jemals und gewann den ‚gamescom Green Studio of the Year‘-Award. Und Unternehmen wie NetEase sind zum ersten Mal überhaupt mit einem Stand bei uns in der entertainment area. All das unterstreicht die internationale Bedeutung der gamescom und damit auch die Attraktivität des Standorts Köln.“

Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche: „Die gamescom hat 2023 nochmals einen großen Sprung nach vorne gemacht: Sie ist größer, vielfältiger und internationaler als jemals zuvor. Neue Partner aus dem Streaming-Bereich wie Netflix oder Disney+ haben ebenso zur gewachsenen Vielfalt beigetragen wie die größte indie area in der Geschichte der gamescom oder das weiter ausgebaute Angebot für Content Creator. Vor allem die internationale Bedeutung der gamescom ist gestiegen: Neben dem starken Wachstum bei der Anzahl der Fachbesuchenden mit einem hohen internationalen Anteil sowie dem Wachstum der Entwicklerkonferenz devcom überzeugte vor allem der Rekord bei den Online-Reichweiten. Dank der großartigen Zusammenarbeit mit der Koelnmesse, den vielen engagierten Partnern und der leidenschaftlichen Community, wurde die gamescom einmal mehr zum Herzen der gesamten Games-Welt.“