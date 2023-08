Gamescom 2023: Kölner School of Games bietet Schlafplatzangebote

Kölner School of Games bietet Schlafplatzangebote für Gamer und Messegäste am Sachsenring.

In Köln laufen die Vorbereitungen auf das weltweit größte Games-Event und Europas wichtigste Business-Plattform der Gaming-Branche auf Hochtouren. Mehr als 300.000 Besucher werden in diesem Jahr zur Gamescom erwartet, wenn über 1.100 Ausstellende ihre neue Soft- und Hardware präsentieren.

Auch in diesem Jahr ist die School of Games wieder auf der führenden Messe für digitales Gaming mit einem eigenen Stand vertreten.

Ein Team von Ausbildungsberatenden und aktuellen Teilnehmenden informiert über die drei Ausbildungsberufe Game Artist, Game Programmer und Game Marketing Manager. In Halle 10.2 am Stand B030 bekommen Interessierte individuelle, auf die persönliche Situation zugeschnittene Beratungstermine.

Außerdem gibt es Live-Spielstationen mit den gestalteten und programmierten Games der letzten Abschlussjahrgänge.

Ein besonderes Angebot können Gamer und Messegäste während der Gamescom nutzen: die Sporthalle der School of Games (am Sachsenring 79 in 50677 Köln) steht als kostengünstige Übernachtungsmöglichkeit (für 40 Euro pro Tag und maximal 30 Personen) zur Verfügung. Die sanitären Anlagen sind für die Übernachtungsgäste zugänglich.

Voraussetzung für die Nutzung ist ein Nachweis des Besuchs der Gamescom. Anmeldungen mit dem Betreff „Übernachtung Gamescom“ sind ausschließlich unter gamescom[at]schoolofgames.com möglich – die Vergabe der Plätze erfolgt nach dem chronologischen E-Mail-Eingang. Weitere Informationen werden nach der Registrierung kommuniziert.

„In Köln steigen die Übernachtungskosten während der Gamescom seit Jahren rasant. Wir möchten mit unserer Aktion ein Zeichen setzen und bieten jungen Menschen, die auf die weltweit größte Spielemesse möchten, eine kostengünstige Schlafmöglichkeit an“, sagt Andreas Balfanz, strategischer Leiter der School of Games. „Gerade weil wir mit unserem Ausbildungsangebot den Weg vieler junger Erwachsener in die Spielebranche begleiten, liegt es uns am Herzen, dass auch der Besuch des Game-Events erschwinglich bleibt“, so Balfanz weiter.

Die School of Games, als Teil der bm – gesellschaft für bildung in medienberufen in der Kölner Südstadt, bietet seit 2016 qualifizierte Bildungsgänge mit Branchen- und IHK-Abschluss an.

Detaillierte Informationen zu den Ausbildungs-Schwerpunkten Game Artist, Game Programmer und Game Marketing Manager finden Interessierte unter www.schoolofgames.com .