Gamescom 2023: Devocom erreicht neuen Teilnehmerrekord

Direkt im Anschluss der Developer Conference 2023, die vom 20. bis zum 22. August im Conference Center East der Koelnmesse stattfand, haben die Organisatoren neue Rekordzahlen von jedem Bereich des Events verkündet, ebenso wie Veränderungen beim Interesse sowie der Demografie der Teilnehmer.

3.400 Fachleute der Branche haben an der Konferenz teilgenommen, was einem Wachstum von 28% entspricht. Die neuen Partner-Events “Xsolla Game Night” und “Courage Cologne” haben tausende zusätzliche Gäste angelockt.

Die seniorische Demografie der Konferenzteilnehmer hat sich auf mittlerweile 80% Seniorität gesteigert – ein Wachstum von 14%. Jeder dritte Teilnehmer arbeitet seit mindestens sieben oder mehr Jahren in der Videospielebranche.

Die Nachfrage nach hochklassigen Angeboten wie sowohl dem Business- und dem VIP & Networking-Pass als auch nach Partner-Optionen war besonders hoch, da sie die meisten der Neben-Events umfassten und somit die Möglichkeit gewährten, sich mit Gleichgesinnten aus der Spielebranche zu treffen. Dem Feedback der Teilnehmer zufolge war das Networking der wichtigste Grund, um die Developer Conference zu besuchen, gefolgt von den großartigen Reden.

Neben dem Wachstum der Teilnehmerzahl umfasste das Programm mehr als 250 Redner in mehr als 160 Sessions auf insgesamt 13 Bühnen. Dazu zählte eine große Auswahl an aufschlussreichen Analysen zu aktuellen Themen wie KI und deren Einsatz in den verschiedenen Aspekten der Spiele-Entwicklung, mentale Gesundheit, Führung und Firmenkultur oder Brand Building.

Die Eröffnungs-Keynote der Devcom wurde von Anna Brandberg, Lead UX Designer bei The Outsiders (Funcom Stockholm) mit The Psychology of Play: The Power of Understanding Your Players präseniert, gefolgt von dem Panel Beneath The Return of Monkey Island: Q&A with LeCrew mit Dave Grossman, David Fox, Paul Toderas, Rex Crowle, Ron Gilbert und Zoe Nguyen Zhan. Die gesamte #ddc2023 war live auf der Eventplattform von gamescom.biz als Stream zu sehen und wird in Kürze als VOD zur Verfügung stehen.

„Mein Team hat bei der Vorbereitung der #ddc2023 hervorragende Arbeit geleistet, und ich bin ebenso dankbar wie stolz, diese für die Branche sehr wichtige Konferenz mit ihnen zu veranstalten. Wir hatten bereits im Juli ein signifikantes Wachstum für das Event erwartet, als das internationale Interesse den Vorverkauf um 40% nach oben getrieben hat. Es war wunderbar, hier in Köln so vielen Experten und Meinungsführern zuzuhören. Ihre Expertise sowie ihre Bereitschaft, etwas zu teilen, haben die devcom einmal mehr zu einer der wichtigsten Konferenzen in unserer Branche gemacht. Während wir es kaum erwarten können, unsere Teilnehmer wiederzusehen, lade ich bereits heute alle Fachleute der Branche zur devcom Developer Conference 2024 ein – und sie können sich bereits jetzt ihren Pass sichern”, Stephan Reichart | Managing Director bei devcom.

Neben der Rückkehr einiger bereits etablierter Neben-Events wie das sehnlichst erwartete Networking & Executive Dinner, die Networking-Parties der Entwickler am Ende eines jeden Konferenztages sowie das FLINTA Meet Up haben die Organisatoren für die Redner und VIPS exklusive Erlebnistouren in Köln angeboten und das Pitch it!-Konzept von devcom verbessert.

Gemeinsam mit ihrem neuen Partner Xbox & ID at Xbox haben sie es in einen Networking-Mix für Entwickler, Publisher und Investoren umgewandelt.

Ebenfalls neu dabei waren die Xsolla Game Night, bei der die Teilnehmer zu einem aufregenden Event mit Tabletop-Spielen eingeladen wurden sowie Courage Cologne, das einen Showcase mit mehr als 40 Spielen während der devcom Developer Night zu bieten hatte.

Während die devcom Developer Conference 2023 das Programm abschließt, wurden bereits einige kommende Events angekündigt:

Die Ausgabe des nächsten Jahres wurde im Ticket Shop für 2024 verkündet, mit Rabatten bis zum 10. September

Der Online-Summit Safer Spaces at Games Industry Events wird im vierten Quartal 2024 stattfinden. Es richtet sich an Organisatoren von internationalen Events und bietet die Ergebnisse des Safer Space Survey, das während der #ddc2023 durchgeführt wurde.

Eine neue Ausgabe des devcom-Summit ist für das erste Quartal 2024 geplant.

Das devcom-Team steht an seinem Stand im gamescom-B2B-Bereich der Halle 4.1, B050 A041 zur Verfügung.