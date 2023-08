Gamescom 2023: Toplitz Productions veröffentlicht Showreel

Autor:, in / Gamescom 2023

Ein kleiner Ausblick in die großen Abenteuer von morgen: Presse und Spieler sind eingeladen, die kommenden Titel von Toplitz zu erleben.

Toplitz Productions freut sich, das ‘Gamescom Showreel’ mit den Titeln zu veröffentlichen, die man dieses Jahr auf der in Köln stattfindenden Spiele-Leitmesse präsentiert.

Der Publisher lädt Gamer, Content Creator und Presse ein, um die Spiele anzuschauen, die man sowohl im Business- als auch im Consumer-Bereich der gamescom präsentiert. So wird es die Möglichkeit geben, erstmals den von Unreal Engine 5 angetriebenen Überlebenskampf Serum spielen zu können, der zusammen mit dem polnischen Studio Game Island entwickelt wird.

Zusätzlich wird man einen ausgedehnten Blick auf den brutalen, schnellen sowie taktisch fordernden Nahkampf in Unawake werfen dürfen, den neuen Ego-Brawler von RealityArts Studio.

Das vor kurzem erfolgreich in den Early Access auf Steam gestartete Sengoku Dynasty wird im Bereich der ‘Home of Indies’ in Halle 10 spielbar sein, sodass neugierige Spieler ins feudale Japan abtauchen dürfen.

Weiterhin im Gepäck befindet sich das von Spielern sowie Medien gefeierte TerraScape, der derzeit im Early Access befindliche entspannte Puzzle-Städtebau-Mix des deutschen Indie-Teams Bitfall Studios, Seit kurzem darf der Titel auch als Teil des Meta-Updates, der bislang größten inhaltlichen Erweiterung für den Strategietitel, im kooperativen Mehrspielermodus erlebt werden. Zu guter Letzt lädt Harvest Days die Besucher ein, die sympathische Bauernhof-Idylle in einer offenen Welt zu erleben, die in den nächsten Wochen nach einer intensiven Early-Access-Phase auf PC in die Version 1.0 übergeht.

Weitere Informationen zu den Titeln des gamescom-Portfolios von Toplitz Productions sind auf der offiziellen Website sowie den jeweiligen Produktseiten auf Steam zu finden.