ASSEMBLE Entertainment: Gamescom-Line-up angekündigt

Assemble kündigt „Terror At Oakheart“ an und gibt Gamescom-Line-up bekannt!

Publisher Assemble Entertainment und Solo-Entwickler Tainted Pact kündigen zusammen Terror at Oakheart an, ein Horror-Adventure inspiriert von den Horrorfilm-Klassikern der 80er und 90er-Jahre!

Gleichzeitig gibt Assemble auch das Line-up der diesjährigen Gamescom bekannt, wo Terror At Oakheart anspielbar sein wird, ebenso wie die Assemble-Titel Between Horizons, Three Minutes To Eight, Growth, Super Catboy und Fall of Porcupine in Halle 10.2 anspielbar sein wird. Die auf der Gamescom gezeigten Demo-Version zu Terror At Oakheart kann ab sofort auch auf Steam gespielt werden.

Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit bei Suffer The Night (bei Steam „sehr positiv“ mit 82% bewertet) bringen Tainted Pact und Assemble nun die nächste Dimension des Horrors mit Terror At Oakheart in das Zuhause der Spielerinnen und Spieler weltweit – erhältlich noch dieses Jahr auf PC! Erste Eindrücke vermittelt der ebenfalls heute veröffentlichte Announcement-Trailer:

Über Terror At Oakheart: Die beschauliche Gemeinde Oakheart wird von Teddy, einem maskierten Serienmörder, in einen Strudel der Angst gerissen. Doch halt, das ist erst der Anfang! Taucht ein in die dunklen Abgründe von Terror in Oakheart und enthüllt die schreckliche Wahrheit, die hinter der Maske des Grauens lauert.