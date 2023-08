The Crew Motorfest: Frühzugang und Jahres-Pass vorgestellt

Autor:, in / The Crew Motorfest

The Crew Motorfest stellt den ersten Jahres-Pass vor, ebenso erfahrt ihr im neuen Trailer wie ihr früher auf Hawaii landen dürft.

Nicht mehr lange, und ihr dürft in schicken Karossen über die Straßen Hawaiis fahren. Passend zu der bevorstehenden Veröffentlichung von The Crew Motorfest, erfahrt ihr im neuen Trailer mehr über den ersten Jahres-Pass des Rennspiels.

Der erste Pass für The Crew Motorfest gibt euch neben zahlreichen Aufgaben, natürlich auch entsprechende Belohnungen. Dieser wird gratis der Gold sowie Ultimate Edition beiliegen, alle anderen Käufer müssen sich den Pass separiert kaufen. Solltet ihr diese Editionen vorbestellt haben, könnt ihr bereits ab dem 11. September in das Spiel starten, statt dem 14. September.

Insgesamt sind 25 Autos im Laufe des Passes zu erspielen, welche zum Teil exklusiv nur über diesen zu erhalten sind. Direkt als Einstieg zum Pass bekommt ihr 3 legendäre Fahrzeuge der Auto-Geschichte:

Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody (2023) Chevrolet Chevelle SS (1970) BMW M4 Competition Coupe (2021)

Pro Monat habt ihr dann die Möglichkeit, jeweils zwei weitere Fahrzeuge freizuspielen.

The Crew Motorfest erscheint am 14. September für die Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 und 5 sowie den PC (EPIC Games Store sowie Ubisoft Connect).

Bestellt ihr das Spiel für 69,99 Euro für eure Xbox vor, erhaltet ihr das „Liberty Walk“-Paket mit dem Toyota GR Supra Liberty Walk Edition. Wer sich für 99,99 Euro die Gold-Edition bestellt, bekommt noch einmal drei Tage Vorabzugriff obendrauf, womit ihr dann ab dem 11. September auf Hawaii landen dürft.