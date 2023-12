The Crew Motorfest: Entwickler stellt Problembehebung in Aussicht

Autor:, in / The Crew Motorfest

Abstürze und eine sinkende Frame-Rate in The Crew Motorfest führen bei vielen Spielern zu Frust, dem die Verantwortlichen mit zwei Updates auf die Pelle rücken möchten.

Der ein oder andere hat vielleicht schon erlebt, dass The Crew Motorfest auf der Xbox nicht ganz so rund läuft, wie es sollte. Wie die Verantwortlichen über den offiziellen X/Twitter-Account mitteilten, sei man sich der Probleme bewusst, die einige Spieler auf der Xbox erlebten. Man arbeite bereits an zwei Patches, mit denen man eben jene Probleme in den kommenden Wochen beheben wolle.

So mussten einige Spieler bereits feststellen, dass das Spiel unerwarteterweise abstürzt oder während des Grand Race nicht die erwartungsgemäße Frame-Rate ausgeliefert wird.

Wann genau die Updates ausgeliefert werden, kommunizierte das Team nicht und „in den kommenden Wochen“ ist dann doch ein recht weit gefasster Begriff. Solltet ihr von den Problemen betroffen sein, müsst ihr also etwas Geduld aufbringen, dürft aber hoffen, denn Hilfe ist unterwegs.