The Crew Motorfest: Season 2 mit Hoonigan und mehr

Autor:, in / The Crew Motorfest

The Crew Motorfest startet Season 2 in Kooperation mit Automotive Collective und Hoonigan.

Ubisoft kündigt den Start der zweiten Saison von The Crew Motorfest an, die spannende, neue Inhalte präsentiert und in Zusammenarbeit mit der renommierten Motorsportmarke HOONIGAN entwickelt wurde.

Als Teil dieser Partnerschaft wurde ein von Gymkhana inspirierter Spielplatz auf der Karte des Spiels hinzugefügt, außerdem neue Herausforderungen, neue Rennen und vieles mehr. Insgesamt bringt Season 2 im Laufe von 14 Themenwochen 24 neue Fahrzeuge, darunter kultige Modelle wie den Mitsubishi Lancer Evo IX oder den Lamborghini SC20.

Die brandneue Gymkhana Grid Masters Playlist bietet das volle HOONIGAN-Erlebnis und ermöglicht es den Spielerinnen und Spielern, ihre Fahrkünste in extremen Situationen unter Beweis zu stellen.

Die Drift Experience Playlist erhält ebenfalls ein Volume 2, das den ursprünglichen Inhalt verdoppelt und die Kunst des Verbrennens von Gummi zelebriert. Zusätzlich zu diesen Playlist-Updates können in den nächsten drei Monaten viele spezielle HOONIGAN-angepasste Fahrzeuge entdeckt werden, darunter der Ford Hoonicorn Mustang und der Audi S1 E-Tron Quattro Hoonitron, sowie viele weitere Überraschungen.

Alle Spielerinnen und Spieler haben kostenlosen Zugang zu allen Saison 2-Events. Besitzer des Year 1 Passes erhalten vorübergehend exklusiven Zugang zu einigen der neuen HOONIGAN-Fahrzeuge, zusammen mit den anderen monatlichen Ergänzungen ihrer Sammlung. Der Year 1 Pass ist als Zusatz zum Basisspiel erhältlich oder direkt in den Gold- und Ultimate-Editionen enthalten.

The Crew Motorfest ist für PlayStation 4/5, Xbox One & X|S sowie PC über den Epic Games Store und Ubisoft Connect erhältlich. Die Ultimate Edition ist auch in Ubisoft+-Abonnements über Ubisoft Connect, Xbox und Amazon Luna enthalten.

Neue Spielerinnen und Spieler, die sich für The Crew Motorfest interessieren, können von bis zu 5 Stunden kostenloser Probezeit profitieren, die nun dauerhaft auf allen Plattformen verfügbar ist, und ihren Fortschritt behalten, wenn sie das Spiel kaufen.

Der Trailer zur Season 2 von The Crew Motorfest kann hier angesehen werden: