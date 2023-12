The Crew Motorfest: Kostenlose Trial-Version ist zurück

Autor:, in / The Crew Motorfest

Ubisoft hat bekannt gegeben, dass die kostenlose Trial-Version von The Crew Motorfest zurück ist.

The Crew Motorfest bietet euch ab sofort wieder eine Trial-Version an, damit ihr das Spiel ausprobieren könnt. Die vorherige Trial-Version war nur in einem bestimmten Zeitraum verfügbar. Diese Trial-Version hat aber kein Ablaufdatum, wie Ubisoft weiter bekannt gegeben hat.

Folgt einfach dem Link in der Auflistung und klickt dann auf „kostenlose Testversion“: