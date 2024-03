The Crew Motorfest: Season 3 startet mit kostenlosem Wochenende

Autor:, in / The Crew Motorfest

Ubisoft kündigte an, dass die Season 3 von The Crew Motorfest ab heute weltweit als kostenloses Update verfügbar sein wird und die denkwürdigsten Inhalte der Autokultur aus dem Goldenen Zeitalter Hollywoods für die Autofans von heute zugänglich macht.

Um die Veröffentlichung von Season 3 zu feiern, wird vom 14. März (19:00 Uhr MEZ) bis zum 17. März (24:00 Uhr MEZ) für alle PlayStation-, Xbox- und PC-Spielenden das allererste Gratis-Wochenende von The Crew Motorfest veranstaltet.

The Crew Motorfest Season 3 bietet umfangreiche neue Inhalte, darunter:

Eine brandneue Hollywood Action! Playlist. In der epischen Nachbildung eines Blockbuster-Filmsets übernehmen die Spielenden die Hauptrolle des kommenden Films „Hi-Ride“ und tragen dazu bei, die beste actiongeladene Produktion aller Zeiten zu erschaffen.

Am Steuer einiger der kultigsten Autos, die je auf der Leinwand zu sehen waren, stellen die Spielerinnen und Spieler ihre Fahrkünste beim Dirty Driving unter Beweis, indem sie so viele Objekte wie möglich zerstören und die Szenen so spektakulär wie möglich gestalten, oder in der Video Lane, in der sie bei der Bewältigung anspruchsvoller Strecken im Sucher der Kamera bleiben müssen.

Die aufstrebenden Filmstars müssen neun adrenalingeladene Hauptevents meistern, um die Chance zu haben, das wohl berühmteste Spionagefahrzeug freizuschalten, den legendären Aston Martin DB5 (1963).

Die Main Stage wird außerdem von renommierten Autokennern, Content Creatoren und Profifahrern übernommen, die eng mit Ubisoft Ivory Tower zusammengearbeitet haben, um den Spielenden ein spannendes Programm zu bieten.

Die Feierlichkeiten beginnen im April mit Streamers Dream mit Inhalten, die von BlackPanthaa und Stereonline kuratiert werden, gefolgt von Pro Competitors im Mai und dem Formel-Drift-Champion Chris Forsberg, bis hin zu Creators im Juni mit That Dude In Blue und Shmee150.

Die Einführung des Main Stage Legacy, das eine Auswahl an überarbeiteten Events und Herausforderungen bietet. Die Spielenden können die besten Events der vorherigen Hauptbühnen nachspielen und vergangene Belohnungen freischalten, die sie vielleicht verpasst haben.

Ein neues Main Stage Legacy wird jede zweite Woche im Monat hinzugefügt, beginnend am 20. März mit der Rückkehr der Main Stage Aktivitäten von September, Oktober und November 2023.

Eine Auswahl von 47 neuen Fahrzeugen, die entweder exklusiv für das The Crew Motorfest erhältlich sind oder aus The Crew 2 zurückkehren, wird hinzugefügt.

Am 13. März können die Spielerinnen und Spieler den Porsche 911 Director’s Cut Ed. (Street Tier 1), den Aston Martin DB5 (Street Tier 1) oder den einzigartigen Ivory Tower Aezus (Hypercar) fahren, die von unseren Künstlern akribisch entworfen wurden.

Alle, die den Year 1 Pass besitzen, werden 8 brandneue Fahrzeuge entdecken, die im Laufe der Saison in ihrer Sammlung verfügbar sein werden, wie der Mini Cooper S 1968 (Street Tier 1) und der Aston Martin DBS 2022 (Street Tier 2) am 13. März, den Honda Integra 1998 (Street Tier 1) und den Jeep Gladiator 2021 (Rally Raid) am 3. April, den Forsberg Racing Nissan Z 2023 (Drift) und den Forsberg Racing Nissan Altimaniac 2021 (Drift) am 1. Mai, den Lotus Emira 2023 (Street Tier 2) und den WMotors Lykan HyperSport (Hypercar) am 5. Juni.