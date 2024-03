Crown Wars: The Black Prince: Kurz vor der Veröffentlichung verschoben

Crown Wars: The Black Prince erhält einen neuen Release-Termin und einen neuen Trailer.

NACON und Artefacts Studio geben heute bekannt, dass das Veröffentlichungsdatum von Crown Wars: The Black Prince auf den 23. Mai 2024 verschoben wurde.

Dieser Schritt ist nötig, um nach den kürzlich spielbaren Beta- und Demo-Versionen das Feedback der Community zu implementieren, bevor das Spiel zum neuen Datum für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint.

Die zusätzliche Entwicklungszeit wird genutzt, um mehrere Elemente in Crown Wars: The Black Prince zu optimieren und einige Verbesserungsvorschläge der Spieler einzuarbeiten, um schließlich das optimale Spielerlebnis für Fans rundenbasierter Taktik- und Strategiespiele bieten zu können.

Um die Wartezeit bis zum neuen Release-Datum zu verkürzen, veröffentlicht NACON ein neues Video, in dem die Organisation der Festung, von der aus sich Spieler auf ihre Missionen vorbereiten, erklärt wird.

Die Spieler erben in Crown Wars: The Black Prince die Ruine eines Anwesens, das es zu restaurieren gilt. Als Operationsbasis ist das Anwesen der Ort, an dem Strategien für bevorstehende Schlachten ausgearbeitet werden: Die Rekrutierung und das Training des Teams, das Ausrüsten der Soldaten mit den benötigten Waffen und die Verwaltung von wichtigen Ressourcen.

Anschließend muss das eigene Land gegen feindliche Fraktionen und den Orden verteidigt werden, eine böse Sekte, die das gesamte Königreich bedroht. Mit jedem Sieg in der Schlacht können die sieben Hauptgebäude des Anwesens wiederaufgebaut und verbessert werden.

Crown Wars: The Black Prince ist ein rundenbasiertes Taktik- und Strategiespiel, das in einer dystopischen Version des Mittelalters spielt und diese mit Dark Fantasy-Elementen anreichert.

Das Spiel versetzt die Spieler in den Hundertjährigen Krieg, in dem sich mehrere Königsfamilien in blutigen Konflikten um die Krone des mächtigsten Königreichs des Westens gegenüberstehen.

Neben diesen Auseinandersetzungen müssen sich Spieler aber auch dem Orden stellen, einer okkulten, bösartigen Organisation, die Chaos im gesamten Königreich verbreitet und darauf abzielt, den Lauf der Geschichte zu verändern.

Crown Wars: The Black Prince wird ab dem 23. Mai 2024 als digitale Version für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein. Eine Version für Nintendo Switch wird wenig später veröffentlicht.