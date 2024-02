Crown Wars: The Black Prince: Gameplay im neuen Video enthüllt

NACON und Artefacts Studio haben heute ein neues Gameplay-Video zu Crown Wars: The Black Prince veröffentlicht, das alle wichtigen Gameplay-Features des rundenbasierten Taktik- und Strategiespiels zeigt.

Eine Vorab-Demo des Spiels war während des Steam Next Fest Anfang Februar spielbar. Sie erhielt viele positive Kritiken und zog mehr als 10.000 Spieler an, was sie in die Top 100 der meistgespielten Demos brachte.

Crown Wars: The Black Prince ist eine Hommage an rundenbasierte Taktik- und Strategiespiele und zielt darauf ab, die Regeln zu respektieren, die deren Fangemeinschaft liebt, darunter:

Mechanismen für Deckung, Positionierung und Fertigkeitskombinationen: Spieler:innen können das Terrain und die Umgebung zu ihrem Vorteil nutzen

Komplexe, rundenbasierte taktische Situationen

Mehrere primäre und sekundäre Ziele, die es zu erfüllen gilt

Eine große Auswahl an Waffen, die je nach Klasse und gewünschter Strategie aufgerüstet werden können

Über 100 freischaltbare Klassenfertigkeiten pro Charakter mit verschiedenen Effekten (Schaden, Verlangsamung, Heilung usw.)

Eine große Auswahl an Zwischensequenzen für die Finisher

In Crown Wars: The Black Prince werden die Spieler:innen mitten in den Hundertjährigen Krieg hineingeworfen, als mehrere königliche Familien in gewaltsame Konflikte verwickelt sind, um zu entscheiden, wer das mächtigste Königreich der westlichen Welt kontrollieren wird. Doch in den Schatten lauert ein mächtiges Übel, das den Lauf der Geschichte verändern könnte. Eine okkulte und unheilige Organisation, bekannt als der Orden, stiftet in ihrem Streben nach Macht Chaos im ganzen Königreich.

Crown Wars: The Black Prince wird ab dem 14. März 2024 als digitale Version für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein. Eine Version für Nintendo Switch wird wenig später veröffentlicht.