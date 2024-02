Crown Wars: The Black Prince: Übersicht über die Fernkampfklasse

Mit sechs spielbaren Klassen kann der Spieler seine Kampfstrategie festlegen, indem er eine Einheit mit verschiedenen Profilen zusammenstellt, die physische Kraft und außergewöhnliche Fähigkeiten kombiniert, um dem Gegner maximalen Schaden zuzufügen.

Für den Nahkampf gibt es die mächtigen und disziplinierten Kreuzritter, die vielseitigeren und anpassungsfähigeren Duellanten und schließlich die Bestienmeister mit ihren tierischen Verbündeten, die die erste Verteidigungslinie bilden.

Aber der Krieg beschränkt sich nicht nur auf wilde Kämpfe, man muss auch taktisches Denken beweisen, um auf dem Schlachtfeld zu gewinnen.

Weitere Möglichkeiten bieten die Fernkämpfer, ebenso schnelle wie mächtige Meuchelmörder, die Gunners, Sprengstoffspezialisten, und die Alchemisten, Experten für Tränke. Sie müssen diese taktischen Optionen beherrschen, um der Bedrohung des Königreichs ein Ende zu setzen.

Crown Wars: The Black Prince lässt den Spieler in den 100-jährigen Krieg eintauchen, in dem mehrere königliche Familien in blutigen Konflikten gegeneinander antreten, von deren Ausgang abhängt, wer die Krone des mächtigsten Königreichs des Westens tragen wird.

Doch darüber hinaus gibt es eine mächtige Kraft des Bösen, die die Geschichte verändern kann. Eine geheime, bösartige Organisation, die in ihrem Streben nach Macht Chaos im ganzen Königreich sät – der Orden.

Crown Wars: The Black Prince ist ab heute als Teil des Steam Next Fest in einer Demoversion für PC erhältlich.