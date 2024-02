Crown Wars: The Black Prince: Vorbestellung angelaufen und neues Gameplay

Schaut euch neues Gameplay zu Crown Wars: The Black Prince an und bestellt das SPiel in zwei Editionen vor.

Crown Wars: The Black Prince hat heute zeitgleich mit dem Start der Vorbestellungen ein neues Gameplay-Video enthüllt.

Das neue Video entführt euch in eine mittelalterliche, düstere Fantasy-Welt mit rundenbasierten Kämpfen zwischen den Fraktionen.

Es gibt drei wichtige Tipps, die ihr beachten solltet, wenn ihr in Crown Wars: The Black Prince gewinnen wollt:

Planung und Positionierung sind entscheidend, um Feinde anzugreifen und sich effektiv zu verteidigen

das Aufsuchen höherer Ebenen gewährt Boni auf Genauigkeit und kritische Trefferchancen

das Ausnutzen von Umgebungs- und Klassensynergien kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg während der Missionen ausmachen.

In Crown Wars: The Black Prince werdet ihr mitten in den Hundertjährigen Krieg hineingeworfen, in dem mehrere königliche Familien in gewaltsame Konflikte verwickelt sind, um zu entscheiden, wer das mächtigste Königreich der westlichen Welt kontrollieren wird.

Doch in den Schatten lauert ein mächtiges Übel, das den Lauf der Geschichte verändern könnte. Eine okkulte und unheilige Organisation, bekannt als der Orden, stiftet in ihrem Streben nach Macht Chaos im ganzen Königreich.