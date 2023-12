Crown Wars: The Black Prince: Ursprung des Bösen enthüllt

NACON und Artefacts Studio veröffentlichen nach seiner erstmaligen Präsentation auf der PC Gaming Show den neuen Trailer zu Crown Wars: The Black Prince, der Schlüsselaspekte der Geschichte des Spiels enthüllt.

Außerdem wurde das Erscheinungsdatum des Spiels vorverlegt. Der Titel wird nun ab dem 7. März 2024 für PC, Playstation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein.

Artefacts Studio, das Unternehmen hinter The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos, das auf Steam 88 % positive Bewertungen erhalten hat, ist mit einer neuen Veröffentlichung zurück, die Fans von rundenbasierten Strategie- und Taktikspielen ansprechen soll.

In Crown Wars: The Black Prince finden sich Spieler im Hundertjährigen Krieg wieder, der mehrere königliche Familien in einen blutigen Konflikt verwickelt und bei dem es um die Krone des mächtigsten Königreichs des Westens geht.

Doch es gibt noch ein unbekanntes Übel, das die Geschichte verändern kann: Eine geheime und teuflische Organisation stiftet in ihrem Streben nach Macht Chaos im ganzen Königreich.

In diesen unruhigen Zeiten schlüpfen die Spieler in die Rolle eines jungen Lords aus einer von vier in Ungnade gefallenen Familien, jede mit besonderen Fähigkeiten und einer eigenen Geschichte, die im Laufe des Spiels enthüllt wird. Unter der Führung des geheimnisvollen Alchemisten Nicolas Flamel müssen sie ihre Ländereien wiederherstellen und den Kampf gegen Räuber, Ritter und die Schergen des Ordens, der dunklen Macht hinter der Schreckensherrschaft, führen.

Um das Königreich von der Invasion und dem verderblichen Bösen zu befreien, müssen sie Truppen rekrutieren, ausrüsten und ausbilden, die aus den 6 im Spiel verfügbaren Soldatenklassen bestehen. Ohne die Spieler ist der Krieg verloren, sie sind die letzte Hoffnung der Bruderschaft des Lichts.

Crown Wars: The Black Prince wird ab dem 07. März 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein.