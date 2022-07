Crown Wars: The Black Prince: Trailer zum neuen Strategiespiel

Ein Ankündigungs-Trailer zum neuen Strategiespiel Crown Wars: The Black Prince gewährt Einblicke in den schrecklichen 100-jährigen Krieg.

Wie wir bereits berichtet haben, hat Nacon das Rollenspiel Crown Wars: The Black Prince angekündigt. In Crown Wars: The Black Prince spielt ihr einen Oberbefehlshaber auf dem Schlachtfeld.

Eure Aufgabe ist es während dem 100-jährigen Krieg euer Volk vor euren Feinden zu beschützen. Hierfür stehen euch eure Festung sowie eure Truppen zur Verfügung. Ihr müsst euch während des Spielverlaufs um den Ausbau der Festung, das Training eurer Truppen sowie der dafür benötigten Ressourcen kümmern.

Wie im kurzen Trailer, welchen wir für euch weiter unten eingefügt haben, zu sehen ist, stellen nicht nur eure Feinde eine große Gefahr dar, sondern auch ein geheimer Kult, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Welt in die Verdammnis zu stürzen.

Crown Wars: The Black Prince soll 2023 für die Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC (Steam) erscheinen.