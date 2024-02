Outcast: A New Beginning: Demo steht zum Download bereit

Ladet euch ab sofort die Demo zu Outcast: A New Beginning herunter und erkundet Adelpha mit dem Jetpack.

Heute lädt THQ Nordic euch ein, in die Demo von Outcast: A New Beginning einzutauchen, die sowohl für PC als auch für Konsolen verfügbar ist. Erlebt aus erster Hand den Nervenkitzel, wenn ihr mit eurem Jetpack durch die Lüfte von Adelpha fliegt oder euch am Boden mit riesigen Mechs anlegt. Erlebt die Macht von Cutter Slades anpassbaren Waffen, während ihr den besten Weg findet, die eindringenden Robotertruppen mit Stil zu zerlegen.

Holt euch jetzt einen Vorgeschmack auf die Action und entscheidet selbst, ob ihr bereit seid, euch dem Widerstand anzuschließen, wenn Outcast: A New Beginning am 15. März 2024 auf den Markt kommt.