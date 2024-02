Resident Evil 2 Remake: Über 13 Millionen verkaufte Einheiten

Autor:, in / Resident Evil 2 Remake

Für Capcom haben sich die bisherigen Resident Evil-Remakes durchaus bezahlt gemacht. Seit der Veröffentlichung im Jahr 2019 wurden vom Resident Evil 2 Remake laut Platinum Titles inzwischen 13,6 Millionen Stück verkauft.

Von diesen Stückzahlen kann Resident Evil 3 als Remake derzeit nur träumen, aber das Spiel befindet sich ebenfalls auf Kurs – ein Verkaufsschlager ist es bereits. 8,4 Millionen Mal wanderte das Resident Evil 3 Remake über die Ladentheke.

Aufholen muss hingegen noch das Resident Evil 4 Remake. Davon verkaufte Capcom bereits aber ebenfalls stolze 6,48 Millionen Stück. Sehen lassen können sich diese Zahlen auf jeden Fall und sie dürften Capcom darin bestätigen, künftig noch mehr Zeit in die Resident Evil-Reihe zu stecken. Zuletzt war in der Gerüchteküche die Rede von bis zu fünf Titeln, die sich zeitgleich in der Mache befinden.