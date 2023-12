Outcast: A New Beginning: Collector’s Edition enthüllt

Outcast: A New Beginning bekommt eine Collector’s Edition, die Adelpha würdig ist.

Um die Welt von Adelpha aus Outcast: A New Beginning zu ehren, kündigt THQ Nordic die Veröffentlichung der Collector’s Edition an, die unter der Bezeichnung „Outcast – A New Beginning: Adelpha Edition“ läuft und ab heute vorbestellt werden kann.

Die Anzahl der Collector’s Editions ist laut Publisher limitiert,

Im Sinne der Nachhaltigkeit ist es erwähnenswert, dass einige Gegenstände in der Collector’s Edition noch den ursprünglichen Namen Outcast 2 tragen. Diese einzigartigen Gegenstände, die vor der Namensänderung erstellt wurden, stellen eine Brücke zwischen der Vergangenheit und der Zukunft des Spiels dar.

Die wichtigsten Inhalte der Outcast: A New Beginning Adelpha Edition

Hochdetaillierte 24cm/9,5inch Sai-Statue

Exklusives Sammler-Steelbuch

Exemplar des Spiels

3 Audio-CDs mit dem Soundtrack zum Spiel

Hardcover-Artbook mit über 50 Seiten Konzeptkunst aus dem Spiel

The Outcast: A New Beginning: Adelpha Edition wird am 15. März 2024 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 199,99 Euro erhältlich sein. Bei Amazon.de könnt ihr sie bereits vorbestellen.