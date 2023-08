Outcast: A New Beginning: Eine fantastische Reise mit dem Ulukai

Der neue Trailer zu Outcast: A New Beginning entführt euch auf eine fantastische Reise mit dem Ulukaï, wie die Talaner den Helden Cutter Slade nennen.

Er ist der Auserwählte, dazu bestimmt, die Bewohner von Adelpha zu vereinen und sie von den Invasoren zu befreien! Entdeckt, wie alle Lebewesen auf Adelpha in Harmonie miteinander existieren und lernt, wie ihr Allianzen schmiedet oder mächtige Fähigkeiten erlangen könnt. Denkt strategisch und handelt wie ein wahrer Held, der überall, wo er hinkommt, einen Unterschied macht.

„20 Jahre, nachdem der preisgekrönte Action-Adventure-Erfolg Outcast dem Genre nicht-linearer Open-World-Spiele den Weg bereitet hat, kehrt Cutter Slade in der langersehnten Fortsetzung in die spektakuläre Alien-Welt von Adelpha zurück. Er wurde von den allmächtigen Yods wiederbelebt und stellt bei seiner Rückkehr fest, dass die Talaner versklavt wurden, die Welt ihrer natürlichen Ressourcen beraubt wurde und seine eigene Vergangenheit mit den angreifenden Robotertruppen in Verbindung steht. Nun liegt es an ihm, sich auf eine Mission zu begeben und den Planeten erneut zu retten.“

„Das Original-Team hinter Outcast 1 hat sich erneut zusammengefunden, um diese faszinierende Welt voller gefährlicher Kreaturen zu erschaffen, die dem Volk der Talaner als Heimat dient – einer alten Kultur, deren Schicksal seit den Ereignissen des ersten Spiels untrennbar mit der Erde verbunden ist. Du spielst Cutter Slade, einen ehemaligen Navy-SEAL, der mit demselben trockenen Humor aufwartet wie in den Neunzigern. Allerdings hat sich die Welt um ihn herum verändert; und auch vor ihm machen diese Veränderungen nicht halt.“