Outcast: A New Beginning: Gameplay erkundet Alien-Welt

Zu Fuß und mit dem Jetpack wird die Alien-Welt von Outcast: A New Beginning erkundet.

Neue Eindrücke zu Outcast: A New Beginning in Form von Spielszenen gibt es in einem neuen Gameplay-Video.

Die Kollegen von Game Informer haben sich das Jetpack umgeschnallt, um die offene Spielwelt zu erkunden. Zu sehen gibt es auch eine Vielzahl von Begegnungen mit bzw. Kämpfe gegen Kreaturen in der Alien-Welt.

Outcast: A New Beginning erscheint am 15. März 2024 für Xbox Series X|S. Im Dezember wurde zudem eine Collector’s Edition zum Spiel angekündigt.