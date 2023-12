Outcast: A New Beginning: Release-Termin im März 2024 verkündet

THQ Nordic hat für Outcast: A New Beginning einen Release-Termin im März festgelegt.

Die Zeit für einen Neuanfang ist gekommen. Outcast: A New Beginning erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC am 15. März 2024.

Macht euch bereit, in das fesselnde Alien-Reich Adelpha einzutauchen, seine Geheimnisse zu lüften und die witzigsten Dad-Witze der Galaxie zu genießen, die der Held Cutter Slade gekonnt vorträgt.

Outcast bietet eine leicht selbstironische, aber dennoch wohltuende Interpretation von Sci-Fi-Themen und -Tropes und bringt Spaß in einen planetenweiten Aufstand gegen rücksichtslose Roboterinvasoren.

Das ist Outcast: A New Beginning

Waffen-Upgrades, Aliens und Monster (die auch Raubtiere sein können) – all das findet ihr in dem kommenden Open-World-Action-Adventure Outcast: A New Beginning von Appeal Studio und THQ Nordic.

Spielt als Cutter Slade, Ex-Navy SEAL, und gewinnt das Vertrauen der örtlichen Talaner. Führt einen Guerillakrieg, indem ihr feindliche Munitionskonvois zerstört, um Stützpunkte zu schwächen, und wählt frei aus, wo ihr den nächsten Angriff startet, um den Erfolg des Talan-Aufstandes zu beeinflussen.

Es steht viel auf dem Spiel, aber Cutter Slade sorgt mit seinem trockenen Humor für die nötige Würze in der intensiven Handlung. Entdeckt die beeindruckende Spielwelt, die an das geliebte Outcast 1 erinnert, und bietet gleichzeitig etwas völlig Neues und Zugängliches für Neueinsteiger. Jede Ecke steckt voller Wunder und Überraschungen!

Outcast: A New Beginning wird von Appeal Studios in Charleroi, Belgien, entwickelt und wird am 15. März 2024 für PC zum UVP von 59,99 Euro und für PlayStation 5 und Xbox Series X|S zu einem UVP von 69,99 Euro erhältlich sein.

Der aktuelle Combat-Trailer: