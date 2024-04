The Crew Motorfest: Trailer zum Elite Bundle 2 stellt Luxuskarossen vor

Autor:, in / The Crew Motorfest

Zwei starke Flitzer bringt das Elite Bundle 2 für The Crew Motorfest ins Spiel und die präsentieren sich im neuen Trailer.

Das zweite Elite Bundle für The Crew Motorfest hat gleich zwei neue und starke Luxuskarossen im Gepäck. Der Pagani Utopia und der Zenvo TSR-S halten Einzug in das Spiel, wie der Trailer zum The Crew Motorfest Elite Bundle 2 nochmals veranschaulicht. Mit diesen beiden Fahrzeugen holt ihr euch natürlich nicht nur irgendwelche Autos ins Spiel, sondern ein Stück Geschichte.

Spielen könnt ihr The Crew Motorfest auf der Xbox Series X|S, der Xbox One, der PlayStation 5, der PlayStation 4 und dem PC über verschiedene Plattformen. Derzeit läuft Saison 3 von The Crew Motorfest und lässt den Asphalt zumindest digital glühen.