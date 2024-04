Kino, Serien & TV: Keanu Reeves spricht Shadow in Sonic the Hedgehog 3

Das große Geheimnis ist offenbar gelüftet und mit Keanu Reeves scheint der Sprecher von Shadow in Sonic the Hedgehog 3 festzustehen.

In Sonic the Hedgehog 3 bekommen es der blaue Igel und seine Freunde mit Shadow zu tun. Wer den finsteren Widersacher sprechen wird, das kommunizierten die Verantwortlichen bislang nicht, doch der Hollywood Reporter hat es wohl herausgefunden. Demnach werdet ihr in der Originalversion des Films die Stimme von John Wick-Star Keanu Reeves hören, wenn Shadow spricht.

Sonic the Hedgehog 3 kommt am 26. Dezember 2024 in die Kinos und folgt nicht nur auf den zweiten Teil aus dem Jahre 2022, sondern auch auf die Serie Knuckles, die im Sommer bei Paramount+ Premiere feiern wird.