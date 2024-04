Kino, Serien & TV: Fallout Serie weltweit die Nummer 1

Die neue Amazon Prime Serie „Fallout“ belegt weltweit Platz 1. Dies haben Bethesda und Amazon offiziell bestätigt. Die Serie könnt ihr euch ab sofort dank Amazon Prime direkt anschauen.

Der Dreh der zweiten Staffel beginnt in Kalifornien mit einem Budget von 25 Millionen Dollar Steuergutschrift. Fallout hat von der California Film Commission das größte Budget von allen Serien bekommen.

Die erste Staffel wurde in New York gedreht, mit einigen Dreharbeiten in Utah. Staffel 2 wird dann in Kalifornien abgewickelt.