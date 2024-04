Kino, Serien & TV: The Witcher-Serie erhält fünfte und letzte Staffel

In dieser Woche startete die Produktion der vierten Staffel der Netflix-Serie The Witcher. Nach der Trennung von Darsteller Henry Cavill wird die Rolle der Hauptfigur Geralt von Rivia ab dieser Staffel von Liam Hemsworth gespielt.

Der Streaming-Anbieter bestätigte gleichzeitig, dass es nicht nur bei Staffel 4 bleibt. The Witcher wurde direkt um eine fünfte und damit finale Staffel verlängert.

Auf X wurde zum Produktionsstart von Staffel 4 ein Videoclip veröffentlicht, in dem sich die Darsteller zur Leseprobe eingefunden haben.

Wir kehren zurück auf den Kontinent – The Witcher S4 ist offiziell in Produktion. PLUS: S5 ist bestätigt. Eine letzte Staffel, welche diese epische Serie zu einem würdigen Abschluss bringen wird. pic.twitter.com/9IF698jOaO

