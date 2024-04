Truck Driver: The American Dream: Kostenloses Brave Girl-Update eingetroffen

Ein neues und verbessertes Erlebnis verspricht das kostenlose Brave Girl-Update für Truck Driver: The American Dream.

Das neueste große Update für Truck Driver: The American Dream, Brave Girl, ist jetzt für PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar und bietet ein völlig neues und verbessertes Trucking-Erlebnis.

Macht euch bereit, die Herausforderungen neuer Missionen zu meistern, eine neue Geschichte zu entdecken und eine Fülle neuer Inhalte zu erkunden, während ihr euch auf die offene Straße begebt.

Dieses kostenlose Inhaltsupdate wurde als Teil von PS5 Patch #14 – 0.9.9.4 und Xbox Series X|S Patch #8 – 0.9.9.4 bereitgestellt und wird im Trailer näher vorgestellt:



Begebt euch mit „Brave Girl“ auf eine neue Reise

Navigiert durch eine fesselnde neue Storyline mit dem Titel „Brave Girl“ und lernt Emma, die entschlossene neue Protagonistin, kennen. Begleitet sie dabei, wie sie die Welt der Trucker erobert, um ihre Familie zu unterstützen, und entwickelt eine spannende Geschichte mit zusätzlichen Kapiteln, die etwa 6 bis 7 Stunden Spielzeit bieten.

Entdeckt aufregende Erweiterungen und Verbesserungen

Setzt euch hinter das Steuer eines schnittigen neuen Trucks und zieht neue Anhänger. Erledigt aufregende neue Missionen, die euch an neue Orte führen. Erlebt eine authentischere und herausfordernde Trucking-Reise mit dem neuen Feature, das zufällige Verkehrsunfälle hinzufügt. Genießt überarbeitete Audioprofile für Verkehrsfahrzeuge sowie verbesserte Motorengeräusche und Bußgeldlogik für ein noch intensiveres Erlebnis.

Schaltet neue Optionen für personalisiertes Gameplay frei

Verändert das visuelle Erscheinungsbild des Spiels nach euren Vorlieben mit der neuen Option „Künstlerischer Look“. Experimentiert mit visuellen Filtern in der Filtergalerie, passt die Intensität des Filmkorn-Effekts an und passt auf PlayStation 5 euer Erlebnis mit den adaptiven Trigger-Einstellungen an, um ein völlig individuelles Trucking-Abenteuer zu erleben.