Truck Driver: The American Dream: Erstes Update beseitigt zahlreiche Probleme

Die Patchnotes für den Truckerspaß Truck Driver: The American Dream enthalten neben zahlreichen Bugfixes ebenfalls neue Inhalte. Unter anderem behebt das Update ein Problem, bei dem euer LKW Schaden angerechnet wurde, sobald er die Garage verließ. Ebenso sollte euch freuen zu lesen, dass zahlreiche Anzeigefehler der Gebäude behoben wurden.

Die Lokalisierung sowie das Verhalten der künstlichen Intelligenz erhielt auch eine Überarbeitung. Sogar das Skill-System wurde geringfügig angepasst, um euch einen reibungslosen Spaß in Truck Driver: The American Dream zu bescheren. Die Xbox Series S Version erhielt eine generelle Überholung. Insbesondere in Sachen Grafik verbesserte das Team die Leistung, was euch ein hübscheres Spiel liefern soll. Spieler der Xbox Series X-Version freuen sich auf eine erhöhte Sichtweite sowie Renderdistanz.

Die vollständigen Patch-Notes zum ersten Update findet ihr hier: