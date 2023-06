Truck Driver: The American Dream: Teaser-Trailer zum amerikanischen Traum

Truck Driver: The American Dream macht euch vom Versager zum US-Trucker!

SOEDESCO zeigt in einem neuen Teaser-Trailer den neuesten Teil des Truck Driver-Franchise. Truck Driver: The American Dream erscheint noch in diesem Jahr. Plattformen wurden jedoch noch nicht genannt.

Truck Driver: The American Dream legt einen großen Schwerpunkt auf die Simulation und das Storytelling. Ihr beginnt als totaler Versager und beschließt, euer Leben wieder auf die Reihe zu bekommen, indem ihr den amerikanischen Traum verfolgt.

Einen ersten Teaser-Trailer gibt es hier zu sehen: