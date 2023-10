Truck Driver: The American Dream: Roadmap enthüllt spannende Inhalte

SOEDESCO freut sich, die spannenden Pläne für Trucker in den kommenden Monaten und im Jahr 2024 zu enthüllen. Das Trucking-Abenteuer geht somit weiter mit einer Menge aufregender Zusatzinhalte für Truck Driver: The American Dream und das auch noch kostenlos.

Für den Rest des Jahres können sich Spieler auf eine Vielzahl von lustigen Veröffentlichungen freuen, die zur Halloween- und Weihnachtszeit passen. Begleitet Nathan bei diesen festlichen Feiern mit neuen Trucks, Dekorationen, Lackierungen und einem völlig neuen Erlebnis auf offener Straße.

Mit bezaubernden Dekorationen und Lackierungen für eure Trucks könnt ihr an Halloween für Gänsehaut auf den Straßen sorgen.

Taucht mit dem neuen Freedom To Roam-Update vollständig in die von State of New York inspirierte Landschaft von Truck Driver: The American Dream ein und erkundet neue Jobmöglichkeiten für zusätzliche Spielstunden.

Feiert die magischste Zeit des Jahres in Truck Driver: The American Dream und verbreitet als Santa Clause mit seinem festlich leuchtenden Weihnachtstruck Freude.

Zu Beginn des neuen Jahres wird Truck Driver: The American Dream noch mehr spannende Inhalte bereit. Eine brandneue Geschichte ist bereit, sich zu entfalten. Im März 2024 geht die Reise der Trucker mit einer brandneuen Geschichte und einem neuen Protagonisten weiter, mit der Einführung neuer Kapitel, Charaktere und Gebiete.

Die Spieler können außerdem davon ausgehen, dass die lang erwartete Lenkradunterstützung im nächsten Jahr endlich für ihre PS5- und Xbox Series X|S-Editionen von Truck Driver verfügbar sein wird.