Truck Driver: The American Dream: Im September geht es auf die Straße

SOEDESCO bestätigt das Erscheinungsdatum von Truck Driver: The American Dream in einer neuen Ankündigung. Das Spiel wird am 26. September 2023 physisch und digital für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.

Ein noch nie da gewesenes Lkw-Erlebnis

Mit dem Erscheinen der Truck-Driver-Reihe auf der Next-Gen-Plattform wird es einige bedeutende Verbesserungen für das Gameplay und die Grafik geben. Von atemberaubenden Landschaften und einer fesselnden Geschichte darüber, was es bedeutet, Lkw-Fahrer zu sein, bis hin zu nahtlosen Tag-/Nachtzyklen und Raytracing-Technologie. Truck Driver: The American Dream definiert das Simulationsgenre neu; als ein Titel, der sowohl alte Fans als auch neue Spieler begeistern wird.

Über Truck Driver: The American Dream

Jahre nach dem Tod deines Vaters, eines berühmten und angesehenen Lkw-Fahrers, beschließt ihr, euer Leben wieder in den Griff zu bekommen und in die Fußstapfen eures Vaters zu treten. Dieser neue Weg ist jedoch nicht ohne Schwierigkeiten, denn der Weg zu einem erfolgreichen Lkw-Fahrer kann hart und einsam sein. Also schnallt euch an und seid auf alles gefasst, wenn ihr in diesem brandneuen Abenteuer dem amerikanischen Traum hinterherjagt!

Features

Verfolgt Nathans Geschichte, wie er ein erfolgreicher LKW-Fahrer wird

Navigiert über die offene Straße und entdeckt atemberaubende Landschaften und Orte

Individualisiere euren Lkw mit einer Vielzahl neuer Teile und Lackierungen, die ihr auswählen könnt.

Taucht ein in die atemberaubende Grafik der Unreal Engine 5 mit Raytracing-Effekten, dynamischem Wetter und nahtlosen Tag-Nacht-Zyklen

Arbeitet an euren Beziehungen, denn mit jedem Job kommt ihr eurer Familie und eurer Gemeinschaft näher