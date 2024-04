Razer Kishi Ultra: Mobile Gaming Controller erhältlich

Razer enthüllte mit dem Razer Kishi Ultra, einen Neuzugang in der Welt des Mobile Gaming. Der Kishi Ultra, ein USB-C-Gaming-Controller, der mit Android, der iPhone 15-Serie und dem iPad Mini kompatibel ist, stellt einen Paradigmenwechsel im Mobile Gaming dar, indem er Spielern eine Steuerung auf Konsolen-Level mit immersiver Haptik bietet.

Der Kishi Ultra wurde mit äußerster Sorgfalt bis ins kleinste Detail entwickelt und ist ein Full-Size-Controller der Konsolenklasse mit hochwertiger Ergonomie, Haptik und Razer Chroma RGB, um ein echtes Konsolen-Gaming-Erlebnis ohne Kompromisse zu bieten.

„Mit dem Razer Kishi Ultra verbessern wir das mobile Gaming nicht nur, wir verändern es“, sagt Nick Bourne, Head of Mobile, Console & Streaming Division bei Razer. „Wir haben den Kern des Konsolen-Gamings in eine Form gebracht, die mit mehr Geräten als je zuvor funktioniert und sicherstellt, dass das ultimative Spielerlebnis immer in Reichweite ist.“