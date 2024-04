Turtle Beach: Neue Headsets, Tastaturen und Mäuse im Mai

Autor:, in / Turtle Beach

Der Gaming-Zubehörhersteller Turtle Beach stellt eine Reihe von neuen Headsets, Tastaturen und Mäusen vor. Das unten aufgeführte Gaming-Zubehör von Turtle Beach kommt am 19. Mai 2024 auf den Markt und kann ab sofort unter www.turtlebeach.com und bei teilnehmenden Händlern weltweit vorbestellt werden.

Kabelloses Headset: Turtle Beach Stealth 600

Turtle Beach stellt eine neu überarbeitete Version seiner kabellosen Multiplattform-Headset-Serie Stealth 600 vor, die bereits in die dritte Generation geht. Diese hat eine 2,4-GHz-Wireless-Verbindung mit geringer Latenz sowie Bluetooth-Konnektivität und verfügt nun über die leistungsstarken 50mm Nanoclear Treiber der Marke.

Hinzu kommt eine Akkulaufzeit von 80 Stunden, eine KI-gesteuerte Mikrofongeräuschunterdrückung und vieles mehr. Die Designed for Xbox-Version wird in den Farben Schwarz oder Weiß erhältlich sein, ebenso wie die PlayStation-Version. Eine PC-Version wird ebenfalls in Schwarz erhältlich sein. Das Headset kann zu einer UVP von 109,99 € vorbestellt werden.

Kabelloses Headset: Turtle Beach Stealth 500

Turtle Beach erweitert seine meistverkaufte kabellose Multiplattform-Headset-Serie Stealth mit der Einführung des neuen Stealth 500. Es bietet Gamern den für die Marke charakteristischen hochwertigen Gaming-Klang, kabellose 2,4-GHz- und Bluetooth-Konnektivität mit niedriger Latenz, einen verstellbaren, beweglichen Kopfbügel sowie eine Akkulaufzeit von 40 Stunden.

Das für Xbox designte Stealth 500 ist in der Farbe Schwarz erhältlich, ebenso wie seine Gegenstücke für PlayStation und PC. Das Headset kann zu einer UVP von 89,99 € vorbestellt werden.

Kabelloses PC-Gaming-Headset mit Open Back: Turtle Beach Atlas Air

Turtle Beach stellt das Atlas Air vor – das erste kabellose offene PC-Gaming-Headset, das High-Fidelity 24-Bit-Audio unterstützt. Die 40-mm-Präzisionstreiber des Atlas Air sorgen in Verbindung mit den nach hinten offenen Ohrmuscheln für eine klare, natürliche Audioqualität und ermöglichen so ein besonders immersives Spielerlebnis.

Das Headset wiegt 301 Gramm und ist damit 25 Gramm leichter als andere Headsets seiner Klasse. Es verfügt über eine drahtlose 2,4-GHz-Verbindung mit niedriger Latenz sowie Bluetooth für die Verbindung mit Windows-PCs, PS5 & PS4, Nintendo Switch und mobilen Geräten.

Über den 3,5-mm-Klinkenstecker und das mitgelieferte Kabel ist auch eine kabelgebundene Verbindung möglich. Das Atlas Air bietet außerdem immersives Waves 3D-Audio, ein Mikrofon mit hoher Bandbreite (16 kHz) und eine Akkulaufzeit von bis zu 50 Stunden.

Darüber hinaus können PC-Spieler das Headset mit dem Mod-Pack mit separatem Kopfband und Ohrpolstern in den Farben Pink, Lila oder Blau weiter individualisieren. Das Headset kann zu einer UVP von 179,99 € vorbestellt werden.

Magnetisch-mechanische RGB-Gaming-Tastatur: Turtle Beach Vulcan II TKL Pro

Die magnetisch-mechanische RGB-PC-Gaming-Tastatur Vulcan II TKL Pro von Turtle Beach bietet professionelle Leistung in einem kompakten TenKeyLess-Design (TKL). Die Vulcan II TKL Pro ist mit magnetischen Hall-Effekt-Switches ausgestattet, die für einen zuverlässigen, feinen Tastendruck mit einer Lebensdauer von 150 Millionen Klicks sorgen.

Die Tasten verfügen über einen vollständig einstellbaren Auslösepunkt von 0,1 mm bis 4 mm und mit der Rapid Trigger-Einstellung haben PC-Spieler eine schnelle und präzise Bewegungskontrolle mit wenig Ausfallzeiten zwischen den Tastenbetätigungen.

Die intelligente AIMO-RGB-Beleuchtung pro Taste, fünf On-Board-Profile, einstellbare Auslösepunkte und Mehrfacheingaben pro Taste können mit der neuen Swarm II Desktop-Software von Turtle Beach angepasst werden. Die Vulcan II TKL Pro ist in den Farben Schwarz oder Weiß erhältlich und kann zu einer UVP von 159,99 € vorbestellt werden.

Leichtgewichtige kabellose Gaming-Maus: Turtle Beach Burst II Air

Die ultraleichte kabellose Gaming-Maus Burst II Air von Turtle Beach befriedigt das Bedürfnis von PC-Spieler nach Geschwindigkeit mit einem niedrigen Gewicht von nur 47 Gramm. Die Burst II Air wurde für schnelle Flickschüsse und die schnellsten Spieler entwickelt und verfügt über Turtle Beachs sanften und präzisen optischen Owl-Eye-Sensor mit 26K DPI und 650 IPS (16,5m/s) Tracking-Geschwindigkeit.

Die schnellen optischen TITAN Optical Switches mit einstellbarem Debounce bieten eine lange Lebensdauer von 100 Millionen Klicks, während die Klickspannung und die Lightspeed-Auslösung für beispiellose Geschwindigkeit und Präzision sorgen.

Duale kabellose Konnektivität bietet kabellose 2,4-GHz-Verbindungen mit niedriger Latenz für Spiele (bis zu 40 Stunden Dauerbetrieb) und Bluetooth (bis zu 120 Stunden) in einem symmetrischen, soliden Top Shell-Design für Rechtshänder.

Das mitgelieferte Griffband und die zusätzlichen PTFE-Skates ermöglichen es den Spieler, ihr Spielgefühl noch weiter zu individualisieren. Die Burst II Air ist in den Farben Schwarz oder Weiß erhältlich und kann zu einer UVP von 109,99 € vorbestellt werden.

Zu den weiteren neuen und neu aufgelegten PC-Gaming-Peripheriegeräten von Turtle Beach gehören die ultraleichten kabellosen und kabelgebundenen Mäuse Pure Air und Pure SEL, die kabellose Premium-Maus Kone XP Air, die Full-Size-Tastaturen Vulcan II und Vulcan II MAX, die kleinformatigen Tastaturen Vulcan TKL und Vulcan II Mini Air sowie das Mauspad Sense AIMO XXL. Alle Produkte können ab sofort vorbestellt werden und sind ab den 19. Mai 2024 erhältlich.