STALKER 2 Heart of Chornobyl: Für Phil Spencer etwas ganz Besonderes

2017 betrat Phil Spencer zum letzten Mal die Hallen der Gamescom in Deutschland. Der Auftritt von Xbox auf der Messe in diesem Jahr, ist für den Xbox-Chef etwas Besonderes. In einem Interview mit Xbox Wire erklärte er, was für ihn so besondere Punkte sind. Denn nicht nur das Vorstellen der neuen Titel sind für ihn ein wichtiger Punkt auf der Gamescom 2023.

Phil Spencer sagte dazu: „“Wir sind zurück – in Bezug auf die Produktion, die Spieleentwicklung und den Rhythmus der Spiele, die herauskommen. Und es fühlt sich großartig an, auf Veranstaltungen wie der Gamescom zu sein und zu zeigen, woran die Teams arbeiten.“

Insgesamt präsentiert die Sparte Xbox in Köln sich auf satten 50.000 Quadratmetern, mit einer unglaublichen Präsenz von verschiedensten und hochkarätigen Spielen. Für Spencer ist diese Größe ebenfalls etwas Besonderes, wo es nicht lange etwas zu überlegen für ihn gab.

„Dies ist die größte Spielemesse, die es gibt, und es war schön zu sehen, wie die Gamescom an Bedeutung gewonnen hat. Als Team haben wir uns die Gelegenheit angesehen: Starfield kommt heraus, Forza Motorsport folgt, wir haben viele Partner, die präsent sein wollten, und wir sagten: ‚Lasst uns rausgehen und 50.000 Quadratmeter für unseren Stand nehmen.‘ Gebt ein Statement ab: dass Europa wichtig ist; Spielen ist offensichtlich wichtig; Und dass wir investieren und viel vorzuweisen haben. Ich bin froh, dass ich dieses Jahr kommen durfte. Und die Resonanz ist bisher fantastisch.“

Die Kampfansage ist klar verständlich, insbesondere da Sony seine Teilnahme an der wichtigsten Spielmesse des Jahres im Vorfeld abgesagt hat. Dabei hielt Xbox bereits einige Überraschungen in der Hand, die man gekonnt in den Live-Shows ausspielte.

Eine dieser Hits war die direkte Veröffentlichung im Xbox Game Pass der Konsolenversion von Age of Empires IV, neben exklusiven Material zum bevorstehenden Starfield. Doch Spencer möchte nicht all seine Überraschungen auf der Gamescom präsentieren, denn weitere Messen folgen in diesem Jahr, wofür man sich noch etwas Stoff aufbewahren möchte.

Doch neben all den Veröffentlichungen liegt Phil Spencer ein Projekt besonders am Herzen. Das Team hinter STALKER 2 Heart of Chornobyl hat es nicht leicht in seiner Produktion. Nicht nur der Druck auf das Franchise nach den beliebten Vorgängern sorgt für Anspannung, sondern ebenso die Lage durch den Krieg in der Ukraine.

Spencer sagte dazu: „Wir sind auf einer großen Gaming-Messe, ich spreche gerne über Videospiele, und dann spricht man mit diesem Team darüber, was es durchgemacht hat, und das lässt die Diskussion über Videospiele fast irrelevant erscheinen. In Bezug auf die Lebenserfahrung, was sie in der Ukraine durchmachen mussten. Um also ein wenig Zeit mit dem Team zu verbringen – zu hören, wo sie stehen – sind die Menschen sicher? Und nicht jeder ist oder war es. Und doch zeigen sie hier mit Stolz ihr Spiel.“ „Das geht über das hinaus, worum es bei Videospielen geht – es ist großartig, dass wir hier als Teil davon sind. Ich möchte, dass STALKER 2 Heart of Chornobyl herauskommt, ich möchte, dass es großartig wird, aber mehr als alles andere möchte ich, dass dieses Team sicher ist. Und ich denke, dass der Aufbau ihres Spiels einen Sammelpunkt für sie geschaffen hat, unter anderem.“ „Mit einer Menge schrecklicher Dinge, die um sie herum vor sich gingen, hatten sie dieses Ding – es hätte ein Videospiel sein können, es hätte alles sein können – aber sie hatten dieses Videospiel, um ihnen eine Art Zentrum zu geben. Wir haben versucht, ein hilfreicher Teil ihres Prozesses zu sein, aber es drehte sich alles um sie und diese Überzeugung, die sie haben. Einen STALKER 2-Bereich auf der Fläche zu haben, ihn spielbar zu haben, einen Teil des Teams hier zu haben – das ist etwas ganz Besonderes.“