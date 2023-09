STALKER 2 Heart of Chornobyl: Feuer im Studio in Prag

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chornobyl

Die Entwickler von STALKER 2 Heart of Chornobyl mussten mit Feuer in ihrem Studio in Prag kämpfen.

Bei GSC Game World in Prag gab es ein Feuer im Serverraum. Bei dem Brand kam niemand zu Schaden und es gab zum Glück keine Verletzten. Der Schaden für die STALKER 2 Heart of Chornobyl-Entwickler hielt sich somit in Grenzen, obwohl eine ganze Etage von dem Feuer betroffen war.

Nachdem sich Fans auf Discord gemeldet hatten, bestätigte Mol1t von GSC die Nachricht.

„Es ist wahr“, sagte Mol1t. „Glücklicherweise wurde keiner der Angestellten oder Büroangestellten bei dem Unfall verletzt. Am Donnerstag brach in unseren Büros in Prag ein Feuer aus. Obwohl das Feuer erfolgreich gelöscht werden konnte, muss eine der Büroetagen nun vollständig saniert werden. Weitere Einzelheiten des Unfalls werden derzeit noch untersucht.“ „Wir bedanken uns herzlich für Ihre Fragen und die Unterstützung, die wir erhalten haben.“ „Keine Anomalie, nicht einmal ein ‚Burner‘, wird uns in unserem Streben nach unserem endgültigen Ziel aufhalten. Wir hatten schon mit Schlimmerem zu tun. Das hier geht in Ordnung.“