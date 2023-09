Mass Effect 4: Verzicht auf offene Welt möglich

Autor:, in / Mass Effect 4

Jez Corden von WindowsCentral behauptete kürzlich, dass das nächste Mass Effect-Spiel die offene Weltformel, die in Mass Effect: Andromeda eingeführt wurde, aufgeben und stattdessen wieder die linearere Struktur der ursprünglichen Mass Effect-Trilogie übernehmen könnte.

„Ich habe gehört, dass Mass Effect die offene Welt aufgibt und zu seiner klassischen Formel zurückkehrt“, sagte Corden.“Ich weiß nicht, ob das zu 100 % stimmt, aber es ist ein Branchengerücht.

Der Director von Mass Effect: Andromeda hätte sich hingegen einen direkten Nachfolger gewünscht, was aber wohl nicht passieren wird. Wohin sich Mass Effect 4 entwickeln wird, steht anscheinend noch in den Sternen, denn das neue Rollenspiel befindet sich in der Vorproduktion.