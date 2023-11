Mass Effect 4: Keine Neuigkeiten zum N7 Day – UPDATE

BioWare hat den N7 Day in der Vergangenheit immer groß mit den Fans und der Community gefeiert. Doch heute zeigt sich das Studio sehr wortkarg und hüllt den Mantel des Schweigens über Mass Effect 4.

Immerhin Casey Hudson, ehemaliger BioWare GM und jetzt CEO von Humanoid Studios, erinnert sich noch an den N7 Day und wünscht allen Mass Effect-Fans alles Gute.

Der offizielle Twitter-X-Account ist hingegen still. Totenstill, könnte man sagen! Direkt im Profil sieht man bereits, wie überholt der soziale Kanal ist, denn im Header wird sogar heute noch der Mass Effect N7 Day von 2022 beworben.

Der letzte Beitrag ist vom 11. Mai 2023. Angeheftet ist der Post vom 7. November 2022. Die Neuigkeiten von vor einem Jahr könnt ihr in dieser Mass Effect 4 News nachlesen.

UPDATE: Und kaum geht diese News online, gibt es exakt zur gleichen Uhrzeit ein N7 Day Update, aber neue Informationen zu Mass Effect 4 sind trotzdem nicht dabei. Immerhin eine Nachricht an die Mass Effect-Fans.

Grateful to all our fans who make #N7Day so special! 🌟 Come celebrate #MassEffect with us. https://t.co/BBsSJMwJDE pic.twitter.com/ohdx7Xpsx6

— BioWare (@bioware) November 7, 2023