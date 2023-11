Mass Effect 4: Doch noch Neuigkeiten zum N7 Day – UPDATE 2

Nachdem wir den ganzen Tag auf ein Update gewartet und dann eine Meldung rausgehauen haben, dass es keine N7 Day Neuigkeiten bisher gibt, meldet sich BioWare fast schon zeitgleich mit einem Update.

Mike Gamble, Mass Effect Franchise Director & Executive Producer hat dabei folgende Nachricht veröffentlicht: „Jedes Jahr am 7. November kommen wir alle zusammen – Entwickler, Superfans, normale Fans und solche, die es werden wollen -, um die Spiele, Geschichten und die Community zu feiern (und darüber zu spekulieren!), die Mass Effect so besonders machen.“

„Es ist ein Beweis für die anhaltende Anziehungskraft dieses Universums und der Charaktere, die es ihr Zuhause nennen. Elf Jahre nach den N7 Days und sechzehn Jahre nach Mass Effect inspiriert die Serie unser Entwicklerteam weiterhin und gibt uns jeden Tag die Möglichkeit, weitere Abenteuer für Sie zu erschaffen. Ganz gleich, ob es sich um einen der vielen handelt, die schon seit der Veröffentlichung des ersten Spiels dabei sind, oder um diejenigen, die erst kürzlich zu BioWare gestoßen sind – wir alle haben das unglaubliche Glück, diese Zukunft zu gestalten.“

„Dieser Prozess ist zu gleichen Teilen lohnend und herausfordernd. Wir haben uns viele der Fragen gestellt, die ihr uns im Laufe der Jahre auch gestellt habt! Was ist mit allen passiert, die ihr in den Spielen kennt und liebt? Wer ist wirklich gestorben? Wer hatte Kinder mit wem? Wie hört sich ein Babyvolus an? Was ist mit all den Galaxien? Die Endungen! Was zum Teufel ist mit unserem Asari-Wissenschaftler, der zum Shadowbroker wurde, los? Was ist mit S- vergiss es … du verstehst schon.“

„Und natürlich gibt es auf diese Fragen Antworten, aber ihr müsst warten, bis ihr sie hört. Und alles, was wir sagen, wird nicht leicht zu finden sein, genau wie ihr es von unseren #N7Day Teases gewohnt seid.“

„Aber im Ernst… danke. Danke für alles und dafür, dass ihr uns erlaubt, das zu tun, was wir tun. Wir gehen die Zukunft dieses Universums mit Dankbarkeit und tiefem Respekt an. Respekt für euch – die Community.“