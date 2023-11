Gunhead: Gameplay-Video aus dem rasanten Roguelike

Schaut euch in einem neuen Video Gameplay aus Gunhead, einem rasten Roguelike auf dem PC an und verschafft euch einen ersten Eindruck.

Am 08. November 2023 erscheint mit Gunhead ein rasanter Rougelike-Shooter auf PC und Playstation 5. In Gunhead ist es eure Aufgabe, Alien-Raumschiffe zu infiltrieren und außer Gefecht zusetzen. Schafft ihr dieses, winken euch am Ende eines jeden prozedural generierten Levels Belohnungen, die es euch ermöglichen, euren Mech zu verbessern. Um euren Mech mit neuen Waffen ausstatten zu können, benötigt ihr erst die entsprechende Waffenlizenz, die ihr in einem Shop erwerben könnt. Findet ihr nun etwa ein Raketenwerfer und ihr habt die Lizenz für diesen erworben, kann dieser ausgerüstet werden und ihr könnt damit jeden, der sich euch in den Weg stellt, vernichten.

Gunhead ist der Nachfolger von Cryptark, einem 2D Sci-Fi-Shooter aus dem Jahre 2015.

GUNHEAD | Spielszenen aus dem Rougelike

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.