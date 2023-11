Mass Effect 4: Rollenspiel erscheint frühestens 2029 laut Bericht

Autor:, in / Mass Effect 4

Neben Dragon Age: Dreadwolf, das immer noch auf seinen Veröffentlichungstermin wartet, ist Mass Effect 4 eines der großen Rollenspiel-Projekte von BioWare. Am N7-Day veröffentlichte das Studio einen kurzen Teaser-Trailer, versicherte aber gleichzeitig, dass der nächste Mass Effect-Ableger noch in weiter Ferne liege.

Dass Rollenspiel-Fans sich noch einige Zeit gedulden müssen, bestätigen jetzt auch die beiden Gaming-Insider Jeff Grubb und Tamoor Hussain. Den Angaben ihrer Quellen zufolge wird Mass Effect 4 nicht vor 2029 erscheinen.

Das Spiel sei noch nicht mal annähernd in der Nähe der Veröffentlichung und verfolge einen ähnlichen Zeitplan wie Dragon Age: Dreadwolf, das 2018 angekündigt wurde und aller Voraussicht nach im nächsten Jahr erscheinen wird. Wende man dieses Vorgehen auf die Entwicklung von Mass Effect 4 an, so ergebe sich eine Veröffentlichung frühestens im Jahr 2029.

Laut Grubb spreche auch der kürzlich veröffentlichte Teaser nicht gegen ein solches Szenario. Seinen Quellen zufolge sei dieser hauptsächlich erstellt worden, um die Fans zu beruhigen und zu versichern, dass sich das Spiel in Entwicklung befinde.