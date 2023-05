Mass Effect: Andromeda: Director hätte sich direkten Nachfolger gewünscht

Mit großen Ambitionen gestartet, konnte das 2017 veröffentlichte Weltraum-Rollenspiel Mass Effect: Andromeda, auch aufgrund technischer Probleme und fehlendem Feinschliff, nur wenige Fans und Kritiker vollends überzeugen.

Die von Publisher Electronic Arts angepeilten Verkaufszahlen konnten nicht erreicht werden, was zur Streichung für nach dem Start geplanter DLCs sowie einer angedachten Fortsetzung führte. Bis heute erschien kein neuer Hauptableger der beliebten Rollenspiel-Reihe.

Marc Walters, ehemaliger Mass Effect-Director und BioWare-Veteran glaubt, dass ein direkter Nachfolger zu Mass Effect: Andromeda in der Lage gewesen wäre, die Wogen zu glätten und aus den Fehlern des Vorgängers zu lernen.

So habe man die Prioritäten während der Entwicklung auf die Quantität der Inhalte gelegt, was zu Kompromissen bei den Feinabstimmungen und der Aufmachung geführt habe. Eine Herangehensweise, die sich letztendlich negativ auf die Qualität des Spiels auswirkte, wie Walters im Interview mit Eurogamer erklärt:

„Es gab einfach eine Menge Dinge, die wir neu lernen und herausfinden mussten, und wenn man das tut, ist es sehr, sehr schwierig, etwas so Ausgefeiltes zu erstellen wie die dritte Iteration, und das haben wir nicht geschafft. Im Nachhinein betrachtet hätten wir den Umfang wahrscheinlich noch mehr reduzieren und uns auf die Sicherung der Qualität konzentrieren sollen.“

„Aber wir befanden uns auch in einer seltsamen Phase in der Branche, in der viele Leute sagten, Quantität sei Qualität, also haben wir uns intern ein wenig vorgemacht, dass es in Ordnung ist, wenn es vielleicht nicht so ausgefeilt ist wie [Mass Effect 3] – es ist größer und es gibt hier mehr und mehr zu tun. Und wir kamen an einen Punkt, an dem die Leute sagten: ‚Nein, das ist nicht in Ordnung‘. Oder zumindest: ‚Das ist nicht in Ordnung für euer Franchise‘. Und das ist okay, das ist eine Lektion, die wir gelernt haben.“

„Ich wünschte nur, wir wären in der Lage gewesen, einen zweiten Teil zu machen, denn dann hätte man wirklich den Feinschliff gesehen, so wie wir es von [ME1] bis [ME2] bei der ursprünglichen [Trilogie] gemacht haben.“

„Hätten wir ein Andromeda 2 veröffentlicht, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wir all die Dinge verbessert hätten, die die Leute bemängelt haben, und dass wir uns auch an die innovativen Dinge herangewagt hätten, die wir versucht haben zu machen.“