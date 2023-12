STALKER 2 Heart of Chornobyl: Gerücht: 40 Stunden Spielzeit, 2 Grafikmodi, 4 Enden und mehr

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chornobyl

Bestätigen sich derzeitige Meldungen, dann könnte STALKER 2 Heart of Chornobyl 40 Stunden Spielzeit umfassen und mit vier Enden ausgestattet sein.

Noch warten wir weiterhin auf STALKER 2 Heart of Chornobyl, aber die Gerüchteküche hilft uns über die Wartezeit hinweg.

Bezugnehmend auf einen Artikel von Gamersky wurde bekannt, dass für die Xbox Series X zwei Grafikmodi angeboten werden. Der Fokus liegt der Meldung zufolge auf dem 60-FPS-Performance-Mode, weitere Informationen zum „Qualitätsmodus“ sollen folgen, doch aktuell läuft die Optimierung des Spiels noch auf Hochtouren.

Der letzte Feinschliff nimmt den Gerüchten zufolge gehörig viel Zeit in Anspruch, weshalb unklar ist, wann das Spiel tatsächlich fertig sein wird.

Kann man den Informationen Glauben schenken, so hält STALKER 2 Heart of Chornobyl vier verschiedene Enden bereit – ihr könnt euch also überraschen lassen, wie die Geschichte nach den ebenfalls im Post angegebenen 40 Stunden Spielzeit ausgeht.

Während Nebenquests abhängig von euren Entscheidungen unterschiedlich ausgehen können, scheinen manche davon Einfluss auf die Haupthandlung zu nehmen. Damit euer Spielstand nicht flöten geht, wird es automatische Speicherpunkte geben, ihr könnt aber auch manuell speichern.

Die Rede ist außerdem von einem Stealth-Mode, in dem ihr schleichen und Feinde mit einem Messer ausschalten könnt. Zudem enden Kopfschüsse künftig immer tödlich. Aber auch das muss sich natürlich erst noch bestätigen.

Der letzte Feinschliff des Spiels wird noch eine Weile dauern, […] es ist schwer zu sagen, wie nah wir an der tatsächlichen „Fertigstellung“ des Spiels sind