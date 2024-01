STALKER 2 Heart of Chornobyl: Release-Termin auf September verschoben

Die Entwickler von STALKER 2: Heart of Chornobyl benötigen mehr Zeit und haben das Spiel einmal mehr verschoben. Der neue offizielle Release-Termin ist jetzt der 5. September 2024.

Grund für die Verschiebung war unter anderem das zahlreiche und ehrliche Feedback der Spieler. Dieses ist zum Teil positiv, aber auch negativ ausgefallen und somit wollen die Entwickler unbedingt ein komplettes Spiel in die Regale stellen, wofür das Team aber noch etwas mehr Zeit benötigt.

„Liebe Stalker, letztes Jahr, während der Gamescom 2023, hatten wir endlich die Gelegenheit, uns persönlich zu treffen. Wir haben uns mit euch um das Lagerfeuer versammelt, um etwas Wertvolles zu teilen, das wir all die Jahre für euch entwickelt haben – einen kleinen Teil von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Zum ersten Mal überhaupt öffentlich.“

„Unsere einmalige Initiative verwandelte sich dann in eine Reise von Lagerfeuer zu Lagerfeuer in Frankreich, Brasilien, Singapur und anderen Ländern. Tausende von Spielern konnten das Spiel selbst spielen und uns anschließend das dringend benötigte Feedback geben.“

„Und wie es wahre Freunde immer tun, habt ihr uns eure ehrlichen Gedanken über das Spiel mitgeteilt. Sowohl positiv als auch negativ, und dafür sind wir sehr dankbar. Aus euren Erkenntnissen haben wir zwei wichtige Punkte herausgearbeitet: einen, den wir feiern, und einen, den wir ernsthaft in Betracht ziehen sollten.“

„Der erste Punkt: Die Zone bleibt die Zone. In ihrer wahren Schönheit und nach unserem Ebenbild. Das Spiel fühlt sich absolut wie S.T.A.L.K.E.R. an und spielt sich auch so, die Atmosphäre, der Hardcore-Stil, die raue und unwirtliche Umgebung sind kochfertig, und wir können für diese Worte nicht dankbarer sein, denn sie fassen im Grunde genommen sowohl die Hauptintention als auch die Hauptinspiration für das Projekt von Anfang an gleichzeitig zusammen.“

„Die zweite war: die Ausrüstung im Rucksack sollte noch einmal überprüft werden, um ganz sicher zu sein, dass sie uns im entscheidenden Moment nicht im Stich lässt. Was die technische Seite betrifft, so braucht das Spiel mehr Zeit.“

„Während des schwierigen Entwicklungsprozesses haben wir verstanden, dass die Zeit für das Team das Wichtigste ist. Angesichts des Umfangs des Feinschliffs und des Verständnisses, dass wir eure Geduld nicht überstrapazieren dürfen, waren wir fest entschlossen, das Spiel im ersten Quartal 2024 zu veröffentlichen, und wir haben besonders hart gearbeitet, um das Veröffentlichungsfenster einzuhalten.“

„Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass wir zu Beginn dieses Jahres immer noch eine gewisse Anzahl an technischen Unzulänglichkeiten feststellen mussten, die S.T.A.L.K.E.R. 2 unter den erwarteten Standards für das endgültige Erlebnis halten, auf das unsere Fans warten.“

„Obwohl es absolut keine Möglichkeit gibt, eine weitere Verzögerung weniger düster klingen zu lassen, haben wir uns entschlossen, unsere Gründe für die Verschiebung des Spiels zu Gunsten einer weiteren Polishing-Welle klar zu benennen.“

„Der endgültige Veröffentlichungstermin für S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ist nun der 5. September 2024.“

„Wir wissen, dass Sie genauso wie wir auf diesen Moment warten. Aber die Vorbereitungen müssen getroffen werden, damit die Reise in die Zone reibungslos und wie geplant verläuft. Vielen Dank für eure Geduld und eure kontinuierliche Unterstützung, und macht euch darauf gefasst, dass ihr in diesem Jahr noch viele weitere Informationen über das Spiel erhalten werdet.“